Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനോ​ർ​ക്ക...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:49 PM IST

    നോ​ർ​ക്ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വെ​ൽ‍ഫെ​യ​ർ ഡെ​സ്ക്കു​ക​ൾ സ​ജീ​വം

    text_fields
    bookmark_border
    നോ​ർ​ക്ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വെ​ൽ‍ഫെ​യ​ർ ഡെ​സ്ക്കു​ക​ൾ സ​ജീ​വം
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഡെ​സ്കി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘അ​ടു​ത്ത​റി​യാം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഡെ​സ്കു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​രോ​​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഡെ​സ്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ഇ​തി​ന​കം 250ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കോ​പ്പി ന​ൽ​കി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഒ​ൻ​പ​തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഡെ​സ്കു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന് പു​റ​മെ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ,പ്ര​വാ​സി ര​ക്ഷാ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി അ​പേ​ക്ഷ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പെ​ൻ​ഷ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വും കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഫോ​ൺ: കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി- 66320515, റി​ഗ്ഗാ​യി 50468796, അ​ബ്ബാ​സി​യ - 66388746, ജ​ലീ​ബ് - 90981749, ഫ​ർ​വ്വാ​നി​യ-99588431, ഖൈ​ത്താ​ൻ-60010194, സാ​ൽ​മി​യ-66430579, അ​ബൂ​ഹ​ലീ​ഫ- 90963989, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ- 65975080.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:welfareKuwait NewsNORKAgulf news malayalam
    News Summary - Welfare desks are active for Norka services
    Similar News
    Next Story
    X