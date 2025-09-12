Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:56 AM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ​മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    fahaheel al madrasathul islamiya
    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം ഡോ. ​നി​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​നി​ഷാ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നി​യാ​സ് ഇ​സ്‍ലാ​ഹി പ്ര​വാ​ച​ക സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സ​നോ​ജ് സു​ബൈ​ർ, ത​സ്നീം, അ​ഡ്മി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ, ജു​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സ​ബാ​ഹി​യ്യ ദാ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ പ്രൈ​മ​റി​ത​ലം മു​ത​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ള മ​ദ്റ​സ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് സി​ല​ബ​സ് അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച ഒ​രു​മ​ണി​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​രും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രു​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു.മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് ആ​റു വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ‘ഹെ​വ​ൻ​സ്’ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

