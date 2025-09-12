ഫഹാഹീൽ അൽമദ്റസത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ പ്രവേശനോത്സവംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ച് ഫഹാഹീൽ അൽ മദ്റസത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. പീപ്പിൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോ. നിഷാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് സുൽഫിക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നിയാസ് ഇസ്ലാഹി പ്രവാചക സന്ദേശം നൽകി. സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഖമറുദ്ദീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൺവീനർമാരായ സനോജ് സുബൈർ, തസ്നീം, അഡ്മിൻ ഫൈസൽ, ജുമാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
സബാഹിയ്യ ദാറുൽ ഖുർആനിൽ നടന്നുവരുന്ന മദ്റസയിൽ പ്രൈമറിതലം മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കേരള മദ്റസ എജുക്കേഷൻ ബോർഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസുകൾ. ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ എട്ടുമുതൽ ഉച്ച ഒരുമണിവരെ നടക്കുന്ന മദ്റസയിൽ യോഗ്യരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ അധ്യാപകർ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.മൂന്നുവർഷം കൊണ്ട് ആറു വയസ്സുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ സ്വന്തമായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ‘ഹെവൻസ്’ ഖുർആൻ പാഠ്യപദ്ധതി മദ്റസയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
