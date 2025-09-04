Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightബി​സി​ന​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 12:23 PM IST

    ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തിന് സ്വാഗതം; യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ‘ബി​​സി​​ന​​സ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വ്’ നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ബി​സി​ന​സ് സ​മൂ​ഹ​ത്തിന് സ്വാഗതം; യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ‘ബി​​സി​​ന​​സ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വ്’ നാളെ
    cancel

    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: കു​​വൈ​​ത്തി​​ലെ മ​​ല​​യാ​​ളി സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ വ്യ​​വ​​സാ​​യ സം​​രം​​ഭ​​ങ്ങ​​ളെ പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും പു​തി​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘ബി​​സി​​ന​​സ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വ്’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച. വ്യ​​വ​​സാ​​യ രം​​ഗ​​ത്തെ ന​​വീ​​ന സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ൾ ക​​ണ്ടെ​​ത്താ​​നും, സം​​രം​​ഭ​​ക​​രെ ത​​മ്മി​​ൽ ബ​​ന്ധി​​പ്പി​​ക്കാ​​നും, വി​​ജ​​യ​​ഗാ​​ഥ​​ക​​ൾ പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്കാ​​നു​​മു​​ള്ള ഉ​​ന്ന​​ത വേ​​ദി​ ആ​​ണ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വി​​ലൂ​​ടെ ഒ​​രു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഫ​​ർ​​വാ​​നി​​യ ക്രൗ​​ൺ പ്ലാ​​സ​​യി​​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ബി​​സി​​ന​​സ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വി​ൽ പാ​​ന​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ, നെ​​റ്റ്‌​​വ​​ർ​​ക്കി​​ങ് സെ​​ഷ​​നു​​ക​​ൾ, എ​​ത്തി​​ക്ക​​ൽ ബി​​സി​​ന​​സ് മാ​​ർ​​ഗ​നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ, ശ​​രീ​​അ ഫി​​ഖ്ഹ് ഡെ​​സ്ക്, സം​​രം​​ഭ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ, ബി​​സി​​ന​​സ് നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ, വി​​ദ​​ഗ്ധ​​രു​​ടെ സം​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. സം​​രം​​ഭ​​ക​​രെ​​യും പ്ര​​ഫ​​ഷ​​നലു​​ക​​ളെ​​യും ഒ​​രു​​മി​​ച്ച് കൊ​​ണ്ടു​​വ​​രു​​ന്ന ഒ​​രു വേ​​ദി​​യാ​​യി കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വ് മാ​​റു​​മെ​​ന്നും സം​​രം​​ഭ​​ക​​ത്വ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യും സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ​​യും മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഇ​​തു​​വ​​ഴി ല​​ക്ഷ്യ​​മെ​​ന്നും യൂ​​ത്ത് ഇ​​ന്ത്യ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തും മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ റി​യാ​സ് ഹ​കീം, റ​മീ​സ് അ​ലി, മ​റി​യം വി​ധു വി​ജ​യ​ൻ, ഡോ.​ നി​ഷാ​ദ്, ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ, ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ ചേ​ലാ​ട്ട്, പി.​സി. മു​സ്ത​ഫ, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, ഷ​ഫീ​ഖ് സി.​പി, നി​യാ​സ് ഇ​സ് ലാ​ഹി, ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്നു​കൂ​ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ട്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും കൂ​​ടു​​ത​​ൽ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും 97848081, 94157227 എ​​ന്നീ ന​​മ്പ​​റു​​ക​​ളി​​ൽ ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:youth indiaWelcometomorrowBusiness ConclaveBusiness community
    News Summary - Welcome to the business community; Youth India 'Business Conclave' tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X