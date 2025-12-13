Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:43 AM IST

    തൂ​ക്ക​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടി​പ്പ്; മാം​സ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്രം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    തൂ​ക്ക​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടി​പ്പ്; മാം​സ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്രം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തൂ​ക്ക​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ക​യും മാം​സ​ത്തി​ന്റെ ലേ​ബ​ലി​ൽ വ്യാ​ജ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത മാം​സ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. സ​ഥാ​പ​നം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​താ​യി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ണി​ജ്യ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മാം​സ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ഭ​വ രാ​ജ്യ​വും ഭാ​ര​വും തെ​റ്റാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ഥാ​പ​നം ഉ​ട​ൻ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​താ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​നി​യ​മ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രും. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സു​ര​ക്ഷ​യെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Weight loss; Meat sales center closed
