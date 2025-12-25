Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 1:06 PM IST

    വെബ്സൈറ്റിൽ തടസ്സം

    വെബ്സൈറ്റിൽ തടസ്സം
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരളത്തിൽ എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കവെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പലതിലും ആക്സസ് ലഭിക്കാതെ പ്രവാസികൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വെബ്സൈറ്റ് (https://voters.eci.gov.in/) പല വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തുറക്കാനാകുന്നില്ല. സൈറ്റിൽ ക്ലിക് ചെയ്താൽ ‘ആക്സസ് ഡിനൈഡ്’ എന്ന സന്ദേശമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

    പട്ടികയിൽ പേര് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ, പേര് ചേർക്കൽ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി പ്രവാസികൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ അതിന് കഴിയാത്ത നിലയിലാണ്. എന്നാൽ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ വെബ്സൈറ്റ് (www.ceo.kerala.gov.in/voters-corner), എപിക് നമ്പർ നൽകി പരിശോധിക്കാവുന്ന -electoralsearch.eci.gov.in/, https://electoralsearch.eci.gov.in/uesfmempmlkypo എന്നീ ലിങ്കുകൾക്കും കുവൈത്തിൽ അടക്കം ആക്സസ് ഉണ്ട്. ഇതു വഴി വോട്ടർമാർക്ക് കരട് പട്ടിക പരിശോധിക്കാം.

