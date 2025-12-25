Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 1:09 PM IST

    വെബ്സൈറ്റ് പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണം -പ്രവാസി വെൽഫെയർ

    വെബ്സൈറ്റ് പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണം -പ്രവാസി വെൽഫെയർ
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വോട്ടർ സർവീസ് വെബ്‌സൈറ്റ് (https://voters.eci.gov.in/) നിലവിൽ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തുറക്കാനാകാത്തത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് കത്തയച്ചു.

    ഈ വിഷയം മുൻ‌ഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച് പ്രശ്നം എത്രയുംവേഗം പരിഹരിക്കണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദേശത്ത് ജനിച്ച പ്രവാസികൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുമ്പോൾ ജനനസ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും പ്രവാസി വെൽഫെയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് കത്തയച്ചിരുന്നു.

