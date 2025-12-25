വെബ്സൈറ്റ് പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണം -പ്രവാസി വെൽഫെയർ

വെബ്സൈറ്റ് പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണം -പ്രവാസി വെൽഫെയർtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വോട്ടർ സർവീസ് വെബ്സൈറ്റ് (https://voters.eci.gov.in/) നിലവിൽ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തുറക്കാനാകാത്തത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവാസി വെൽഫെയർ കുവൈത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് കത്തയച്ചു.
ഈ വിഷയം മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ച് പ്രശ്നം എത്രയുംവേഗം പരിഹരിക്കണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദേശത്ത് ജനിച്ച പ്രവാസികൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുമ്പോൾ ജനനസ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും പ്രവാസി വെൽഫെയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് കത്തയച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register