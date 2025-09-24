Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ ല​ക്ഷ​ണം; ഇ​ന്ന് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്തി​നും കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത

    രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ ല​ക്ഷ​ണം; ഇ​ന്ന് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്തി​നും കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​യി​ൽ കു​റ​വു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വും മി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ കാ​റ്റും വീ​ശു​ന്നു​ണ്ട്.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യ കു​റ​വു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പൊ​ടി നി​റ​ഞ്ഞ​തും കാ​റ്റു​ള്ള​തു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ശു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം.

    ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി പൊ​ടി​യും മ​ണ​ലും ഉ​യ​രാ​നും തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല 37 മു​ത​ൽ 39 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും, കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 25 മു​ത​ൽ 28 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ പ്ര​ത്യേ​ക മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

