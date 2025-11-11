Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightരാ​ജ്യ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:19 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റം; മ​ഴ​ക്കും അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത

    text_fields
    bookmark_border
    സീ​സ​ണ​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം
    രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റം; മ​ഴ​ക്കും അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​മു​ത​ൽ മ​ഴ​ക്കും അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത. ശൈ​ത്യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘അ​ൽ അ​ഹ്മ​ർ സ്ട്രൈ​ക്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഘ​ട്ടം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. സ​ജീ​വ​മാ​യ കാ​റ്റ്, ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള മ​ഴ എ​ന്നി​വ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 40 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഈ ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഡി​സം​ബ​ർ 20വ​രെ തു​ട​രും.​വ​രു​ന്ന ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്, മേ​ഘ രൂ​പീ​ക​ര​ണം, ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള മ​ഴ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റ​ബ് യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി ആ​ൻ​ഡ് സ്പേ​സ് സ​യ​ൻ​സ​സി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ ബ​ദ​ർ അ​ൽ അ​മി​റ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ നാ​വി​ക​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്ന ഈ ​സീ​സ​ൺ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റു​ക​ൾ, ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ, പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ ക​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ്. താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കു​റ​വും ഈ ​കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​കും. ക​ഠി​ന​വും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​വു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണം മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബ് നാ​വി​ക​രും ക​പ്പി​ത്താ​ന്മാ​രും ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ക​ട​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ മു​ങ്ങാ​ൻ വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ ക​ട​ലും ഇ​ട​യാ​ക്കും.

    കാ​റ്റി​ന്റെ ശ​ക്തി​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘അ​ൽ-​അ​ഹ്മ​ർ ത​ന്റെ പ്ര​ഹ​രം ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു’ എ​ന്ന് നാ​വി​ക​ർ പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്ത് ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. കാ​ലാ​വ​സ​ഥ മാ​റ്റ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ, ചു​മ, ജ​ല​ദോ​ഷം, പ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ സീ​സ​ണ​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വും ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാം. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യും പു​ല​ർ​ച്ച​യും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഇ​ടി​വും പു​ല​ർ​ച്ച ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞു​മു​ണ്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ക​ന​ത്ത മ​ഞ്ഞ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​വ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rain AlertKuwait NewsWeather Updatesgulf news malayalam
    News Summary - Weather conditions in the country; possibility of rain and unstable weather
    Similar News
    Next Story
    X