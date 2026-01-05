Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം- ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം- ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി. കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്നും കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ലി​സ്റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും പേ​രി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്‌ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു പൗ​ര​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ​യാ​ണ് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ജാ​ഗ്ര​ത്താ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ ശ​ക്തി​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ്യി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സി​ലാ​ക്ക​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

