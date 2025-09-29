Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:30 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:30 PM IST

    ‘ലി​ബ​റ​ൽ അ​ധാ​ർ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾക്ക് എതിരെ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം’

    ‘ലി​ബ​റ​ൽ അ​ധാ​ർ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾക്ക് എതിരെ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം’
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ

    പി.​എ​ൻ.​അ​ബ്ദു​ല്ല ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ മ​ലി​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ,കു​ടും​ബ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ലി​ബ​റ​ൽ അ​ധാ​ർ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല്ല ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി.

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഫൈ​ഹ മ​സ്ജി​ദ് അ​ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ്പ​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ത​ർ​ബി​യ​ത്ത് ക്യാ​മ്പി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​ത്ത​രം തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടാ​നു​ള്ള മു​ഖ്യ ആ​യു​ധ​മാ​ണ് മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വ്. ത​ർ​ബി​യ​ത്ത് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ആ ​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചെ​റി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​നം, പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ പ​ഠ​നം, ച​രി​ത്ര വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം, ഹ​ദീ​സ് ക്ലാ​സ്, ക​ർ​മ്മ ശാ​സ്ത്ര ക്ലാ​സ് , വി​ശ്വാ​സ പ​ഠ​നം എ​ന്നി​വ യ​ഥാ​ക്ര​മം സ്വാ​ലി​ഹ് സു​ബൈ​ർ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സ്വ​ലാ​ഹി, കെ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജീ​ബ്, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഫൈ​ഹ യു​നി​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി ന​സീ​ബ് ന​രി​ക്കു​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ കോ​ടാ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

