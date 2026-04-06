Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവയനാട് അസോസിയേഷൻ ഓൺലൈൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 April 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 10:44 AM IST

    വയനാട് അസോസിയേഷൻ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    സിബിൻ പി. ചെറിയാൻ, സക്കീർ, വിപിൻ പോൾ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: വയനാട് ജില്ല അസോസിയേഷൻ സ്പോർട്സ് വിങിന്റ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. അസോസിയേഷനിലെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ ആവേശപൂർവ്വം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മത്സരത്തിൽ സിബിൻ പി ചെറിയാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. എ.കെ.സക്കീർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, കെ. വിപിൻ പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

    സ്പോർട്സ് കൺവീനർ ലിബിൻ വി.എസ്, ജിജീഷ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വൈ. പ്രസിഡന്റ് അലക്സ് മാനന്തവാടി, ജോ.സെക്രട്ടറി മഞ്ജുഷ സിബി,ജോ.ട്രഷറർ ഷിനോജ് ഫിലിപ്പ്, സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കൺവീനർ ജസ്റ്റിൻ ജോസ് , ആർട്സ് കൺവീനർ ജിഷ മധു, മീഡിയ കൺവീനർ മൻസൂർ അലി, ഡിനോജ്‌ , രാജേഷ് എം.ആർ. വിനീഷ് ജോർജ്, സ്മിജോഷ് ചുമ്മാർ, സനീഷ് മാത്യു, ഷിജി ജോസഫ്, മനോജ് രാജപ്പൻ എന്നിവർ വിവിധ ഏകോപനം നിർവഹിച്ചു.

    വിജയികളെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അജേഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എബി ജോയി, ട്രഷറർ ഷിബു സി മാത്യു എന്നിവർ അഭിനന്ദിച്ചു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സംഘടന നന്ദി അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Wayanad Association Online Quiz Competition
    X