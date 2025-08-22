Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:18 AM IST

    സൈ​നി​ക ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    സൈ​നി​ക ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൈ​നി​ക, സു​ര​ക്ഷാ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളോ യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ളോ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി​യും അം​ഗീ​കാ​ര​വും നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മാ​ധ്യ​മ, നാ​ട​ക, ക​ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഈ ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സ​ർ​ഗ്ഗാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ദേ​ശീ​യ​വും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    warninggulf newsKuwait News
