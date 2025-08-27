Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 27 Aug 2025 12:46 PM IST
    വാം​ഡ് സേ​വ​നം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് ത​ട്ടി​പ്പ്; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്

    wamd service
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാം​ഡ് സേ​വ​നം ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ വ​ഴി പ​ണം അ​യ​ക്കാ​നും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് വാം​ഡ്.

    ഇ​തു​വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​ണം ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യും മ​റ്റൊ​രു ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് പ​ണം അ​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ജ്ഞാ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ണം അ​യ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ബാ​ങ്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    ഇ​ത്ത​രം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നേ​ര​ത്തെ ‘ന​മു​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ദൈ​നം​ദി​ന ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ പ​രി​ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ സേ​വ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി വീ​ണ്ടും ലി​ങ്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും മൊ​ബൈ​ൽ ബാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ വീ​ണ്ടും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. നി​ല​വി​ല്‍ ഒ​രു ഇ​ട​പാ​ടി​ന് 1000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ​യും ഒ​രു ദി​വ​സം 3000 ദീ​നാ​റും, മാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 20,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക.

    scam central bank kuwait Kuwait Kuwait News
