Madhyamam
    date_range 18 Aug 2025 11:14 AM IST
    date_range 18 Aug 2025 11:14 AM IST

    വി.ആർ കാസർകോട് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് മത്സരം

    വി.ആർ കാസർകോട് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് മത്സരം
    ഫാ​ത്തി​മ ജ​സ്മി​ന ഷ​ഹാ​ന അ​രു​ൺ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി.​ആ​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​ലാ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​ൺ ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12, 13, 14 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി അ​റു​നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഫാ​ത്തി​മ ജ​സ്മി​ന, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷ​ഹാ​ന അ​രു​ൺ, ഒ​ള​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി എം ​ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​ലാ​ൻ​ഡ് പാ​ർ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കും. സ​ലാം ക​ള​നാ​ട്, ക​ബീ​ർ മ​ഞ്ഞം​പാ​റ, അ​ഷ​റ​ഫ് കു​ച്ചാ​നം, ന​ളി​നാ​ക്ഷ​ൻ ഒ​ള​വ​റ, സു​ബൈ​ർ​കാ​ടം​കോ​ട്, മു​ര​ളി വാ​ഴ​ക്കോ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

