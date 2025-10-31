Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 31 Oct 2025 8:41 AM IST
    date_range 31 Oct 2025 8:41 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം; നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം- ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം; നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം- ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്). പ്ര​ക്രി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ക​രു​തെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    2023ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 22.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കേ​ര​ളീ​യ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സാ​ധ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​ത് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ പോ​ലും പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്ക​ണം. അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ രേ​ഖ​ക​ളോ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ളും ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

