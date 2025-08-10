Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    10 Aug 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:05 AM IST

    വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ലെ അ​ട്ടി​മ​റി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ക​ള​ങ്കം-​ഐ.​ഐ.​സി

    വോ​ട്ടേ​ഴ്സ് ലി​സ്റ്റി​ലെ അ​ട്ടി​മ​റി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ക​ള​ങ്കം-​ഐ.​ഐ.​സി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​തി​രെ രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ ആ​രോ​പ​ണം ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ (ഐ.​ഐ.​സി). തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ല​രും നേ​ര​ത്തേ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​താ​ണ്.

    രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ക്ക​ല്ല് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും നാ​ലു മാ​സ​ത്തെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​നാ​ല് മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍ ഒ​രു കോ​ടി പു​തി​യ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ ലി​സ്റ്റി​ല്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ആ ​വോ​ട്ടു​ക​ളെ​ല്ലാം ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​യ​ത്. ഇ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല എ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക​റി​യാം.

    പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ളോ ഭീ​ഷ​ണി​യോ ഇ​ല്ലാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ സു​താ​ര്യ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​വു​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും നി​ല​വി​ല്‍വ​രൂ എ​ന്നും ഐ.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് യൂ​നു​സ് സ​ലീം, ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

