    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:09 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ; ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ​താ​യി പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രാ​യോ​ഗി​ക അ​റി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സെ​മി​നാ​ർ.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എ​സ്. പി​ള്ളൈ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം എം.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സീ​നി​യ​ർ അം​ഗം കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ലി​ൻ തൃ​പ്ര​യാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ബി​നു ചേ​മ്പാ​ല​യം, വി​പി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്, ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ടി.​കെ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, നി​ബു ജേ​ക്ക​ബ്, റ​സാ​ഖ് ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, ഇ​ല്ല്യാ​സ് പൊ​തു​വാ​ച്ചേ​രി, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ല്ലാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റെ​ജി കോ​ര​ത്, ബി​ജു പി. ​ആ​ന്റോ, ജോ​സ​ഫ് മാ​ത്യു, ജിം​സ​ൺ മാ​ത്യു, സോ​ജി എ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ​സി തോ​മ​സി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    News Summary - Voter list revision; OICC organizes awareness class
