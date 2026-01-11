വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ; ഒ.ഐ.സി.സി ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പുനഃക്രമീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.ഐ.ആർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് പരിശോധിക്കുന്നതിനും പേരില്ലാത്തവർക്ക് പുതിയതായി പേര് ചേർക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പ്രായോഗിക അറിവ് നൽകുന്നതായിരുന്നു സെമിനാർ.
ഒ.ഐ.സി.സി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ബി.എസ്. പിള്ളൈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിസാം എം.എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് ചന്ദ്രൻ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി. സീനിയർ അംഗം കൃഷ്ണൻ കടലുണ്ടി ആശംസ നേർന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജലിൻ തൃപ്രയാർ സ്വാഗതവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് മാത്തൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ബിനു ചേമ്പാലയം, വിപിൻ മങ്ങാട്, ജോബിൻ ജോസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ടി.കെ. ഷംസുദ്ദീൻ, നിബു ജേക്കബ്, റസാഖ് ചെറുതുരുത്തി, ഇല്ല്യാസ് പൊതുവാച്ചേരി, രാമകൃഷ്ണൻ കല്ലാർ, സെക്രട്ടറിമാരായ റെജി കോരത്, ബിജു പി. ആന്റോ, ജോസഫ് മാത്യു, ജിംസൺ മാത്യു, സോജി എബ്രഹാം എന്നിവർ ഏകോപനം നിർവഹിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി കോട്ടയം ജില്ല മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺസി തോമസിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ യോഗം അനുശോചിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register