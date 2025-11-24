Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസി.​എ​ച്ച്....
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:24 PM IST

    സി.​എ​ച്ച്. സ​ന്തോ​ഷി​ന് വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    സി.​എ​ച്ച്. സ​ന്തോ​ഷി​ന് വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    സി.​എ​ച്ച്. സ​ന്തോ​ഷി​ന് വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു ഉ​പ​ഹാ​രം

    കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. സ​ന്തോ​ഷി​ന് വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. 27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സി.​എ​ച്ച്. സ​ന്തോ​ഷ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    മം​ഗ​ഫ് മെ​മ്മ​റീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​എ​സ്.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ ആ​റ്റു​വ, പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, ഐ.​എ​സ്.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു നാ​യ​ർ, വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷ​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ള​ത്ത്, സ​ജ​യ​ൻ വേ​ല​പ്പ​ൻ, നി​തി​ൻ ജി. ​മോ​ഹ​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശാ​ലു ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, വ​നി​താ​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​മ​ല​ത .എ​സ്, പ്ര​ദീ​പ് ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു സ​ന്തോ​ഷി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. സ​ന്തോ​ഷ് സി.​എ​ച്ച് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജീ​ഷ് പി. ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ​റ​മ്പ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ച​ന്ദ്രു പ​റ​ക്കോ​ടി​ന്റെ പി​താ​വ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ചാ​രി​യു​ടെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Voice sends C.H. Santosh on a trip to Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X