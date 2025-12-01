Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 11:52 AM IST

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 19ന്

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 19ന്
    cancel
    camera_alt

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് 21ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘വി​ശ്വ​ക​ല-2025’ ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 3.30 മു​ത​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​യ് ന​ന്ദ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജീ​ഷ് പി. ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ​റ​മ്പ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പി.​ജി. ബി​നു പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ​റ​മ്പ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ, ഷ​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ള​ത്ത്, സ​ജ​യ​ൻ വേ​ല​പ്പ​ൻ, ഗി​രീ​ഷ് ജി. ​ഗോ​പ​ൻ, നി​തി​ൻ ജി. ​മോ​ഹ​ൻ, കെ. ​വി​ജ​യ​ൻ, മ​നോ​ജ് ക​ക്കോ​ത്ത്, ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ, സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ, അ​മ്പി​ളി ഗി​രീ​ഷ്, അ​ഞ്ജു നി​തി​ൻ, ബി​പി​ൻ.​കെ.​ബാ​ബു, ര​ഞ്ജി​ത്ത് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഗി​രീ​ഷ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സു​ജി​ത്ത്.​കെ.​പി, സു​മ​ല​ത.​എ​സ്, ജി​നേ​ഷ്.​കെ.​എ, അ​ഡ്വ.​ര​തീ​ഷ്. ടി. ​ധ​ര​ൻ, സ​ബീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, അ​നീ​ജ രാ​ജേ​ഷ്, രാ​ജീ​വ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ടി.​കെ. റെ​ജി, എ​ൻ.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ടി.​വി. ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ.​കെ.​പി, പ്ര​ദീ​പ് ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsvoice kuwaitDecembergulfAnniversary celebration
    News Summary - Voice Kuwait's anniversary celebration on December 19
    Similar News
    Next Story
    X