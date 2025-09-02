Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:05 PM IST

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഫ്ല​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മി​നി കൃ​ഷ്ണ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    പി.​ജി.​ബി​നു​വി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ശ്വ​ക​ർ​മ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഐ​ഡി​യ​ൽ ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്) വ​നി​താ​വേ​ദി ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം - 2025’ന്റെ ​ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം’ പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മി​നി കൃ​ഷ്ണ വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി.​ബി​നു​വി​ന് ഫ്ല​യ​ർ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26 ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ണോ​ത്സ​വം.

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, മ​ഹാ​ബ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, പു​ലി​ക്ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, നൃ​ത്ത നൃ​ത്ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. വോ​യ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി.​ബി​നു, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം, കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജീ​ഷ്.​പി.​ച​ന്ദ്ര​ൻ, പി.​എം.​നാ​യ​ർ, പ്ര​സീ​ത ന​ടു​വീ​ട്ടി​ൽ, വ​ന​ജ രാ​ജ​ൻ, സു​ശീ​ല ക​ണ്ണൂ​ർ, സ​ജ​യ​ൻ വേ​ല​പ്പ​ൻ, ടി.​കെ.​റെ​ജി, നി​തി​ൻ.​ജി.​മോ​ഹ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    വോ​യ്സ് വ​നി​താ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ത മ​നോ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ജ രാ​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:women's dayfestivalvoice kuwaitFlyer released
    News Summary - Voice Kuwait Women's Day Festival Flyer Released
    Similar News
    Next Story
    X