വോയ്സ് കുവൈത്ത് വനിതാവേദി ഓണോത്സവം ഫ്ലയർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിശ്വകർമ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഐഡിയൽ കരിയർ ആൻഡ് എജുക്കേഷൻ (വോയ്സ് കുവൈത്ത്) വനിതാവേദി ‘ഓണോത്സവം - 2025’ന്റെ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. അബ്ബാസിയ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വനിതാവേദി പ്രസിഡന്റ് സരിത രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ‘ഓണോത്സവം’ പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ മിനി കൃഷ്ണ വോയ്സ് കുവൈത്ത് ചെയർമാൻ പി.ജി.ബിനുവിന് ഫ്ലയർ നൽകി പ്രകാശനം നിർവ്വഹിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 26 ന് വെള്ളിയാഴ്ച അബ്ബാസിയ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഓണോത്സവം.
രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഓണോത്സവത്തിൽ അത്തപ്പൂക്കള മത്സരം, മഹാബലി എഴുന്നള്ളത്ത്, പുലിക്കളി, തിരുവാതിരക്കളി, ഓണപ്പാട്ടുകൾ, നൃത്ത നൃത്ത്യങ്ങൾ, ഗാനമേള തുടങ്ങിയ വിവിധയിനം കലാപരിപാടികളും ഓണസദ്യയും ഉണ്ടായിരിക്കും. വോയ്സ് ചെയർമാൻ പി.ജി.ബിനു, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജോയ് നന്ദനം, കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുജീഷ്.പി.ചന്ദ്രൻ, പി.എം.നായർ, പ്രസീത നടുവീട്ടിൽ, വനജ രാജൻ, സുശീല കണ്ണൂർ, സജയൻ വേലപ്പൻ, ടി.കെ.റെജി, നിതിൻ.ജി.മോഹനൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
വോയ്സ് വനിതാവേദി സെക്രട്ടറി ലത മനോജ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അനീജ രാജേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
