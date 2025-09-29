Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:26 PM IST

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം
    cancel
    camera_alt

    ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഡാ​ൻ​സ്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​സ​രി​ത, ചി​ത്ര അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഡോ. ​കീ​ർ​ത്തി കു​ര്യ​ൻ, പ്ര​സീ​ത ന​ടു​വീ​ട്ടി​ൽ, വ​ന​ജ രാ​ജ​ൻ, റ​ജീ​ന ല​ത്തീ​ഫ്, പ്രി​യ രാ​ജ്, സ​ത്താ​ർ കു​ന്നി​ൽ, പി.​എം. നാ​യ​ർ, ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം, വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സു​മ​ല​ത, വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജീ​ഷ്.​പി.​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ര​ഞ്ജി​മ.​കെ.​ആ​ർ അ​വ​താ​രി​ക​യാ​യി. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മി​നി കൃ​ഷ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​നി​താ​വേ​ദി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ജ രാ​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. താ​ല​പ്പൊ​ലി, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, മ​ഹാ​ബ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ, നൃ​ത്ത നൃ​ത്ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voice kuwaitKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Voice Kuwait Women's Day Festival
    Similar News
    Next Story
    X