    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:01 AM IST

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

    voice kuwait vanitha vedi
    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തെക്കുറി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി : വി​ശ്വ​ക​ർ​മ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഐ​ഡി​യ​ൽ ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ(വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്) വ​നി​താ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണോ​ത്സ​വം -2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26 ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    മ​ഹാ​ബ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, പു​ലി​ക്ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, വി​വി​ധ​യി​നം നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മി​നി കൃ​ഷ്ണ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ത മ​നോ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ജ രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജീ​ഷ്.​പി. ച​ന്ദ്ര​ൻ, കേ​ന്ദ്ര ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം സ​ജ​യ​ൻ വേ​ല​പ്പ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ടി.​കെ. റെ​ജി, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​തി​ൻ.​ജി. മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​നി​താ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ത മ​നോ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ജ രാ​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

