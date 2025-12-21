Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:19 AM IST

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ‘വി​ശ്വ​ക​ല’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ‘വി​ശ്വ​ക​ല’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ‘വി​ശ്വ​ക​ല’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ശ്വ​ക​ർ​മ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഐ​ഡി​യ​ൽ ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ) 21ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘വി​ശ്വ​ക​ല-2025’ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    മം​ഗ​ഫ് മെ​മ്മ​റീ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​നോ​ജ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​ക്ക് ഫ്ല​യ​ർ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മ​നോ​ജ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​തി​ൻ ജി. ​മോ​ഹ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജീ​ഷ് പി. ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ​റ​മ്പ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് 3:30 മു​ത​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട് ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​മ്പ​നാ​ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘മ​ൺ​പാ​ട്ട്’ പൊ​ലി​ക നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് കൂ​ട്ടം കു​വൈ​ത്ത്, കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Voice Kuwait publishes ‘Vishwa Kala’ flyer
    Similar News
    Next Story
    X