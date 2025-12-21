വോയ്സ് കുവൈത്ത് ‘വിശ്വകല’ ഫ്ലയർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിശ്വകർമ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഐഡിയൽ കരിയർ ആൻഡ് എജുക്കേഷൻ (വോയ്സ് കുവൈത്ത് ) 21ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘വിശ്വകല-2025’ ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
മംഗഫ് മെമ്മറീസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി.ജി. ബിനു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ മനോജ് മാവേലിക്കരക്ക് ഫ്ലയർ നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. വോയ്സ് കുവൈത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോയ് നന്ദനം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി.ജി. ബിനു പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. മനോജ് മാവേലിക്കര, ഫഹാഹീൽ യൂനിറ്റ് കൺവീനർ നിതിൻ ജി. മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വോയ്സ് കുവൈത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുജീഷ് പി. ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ രാജേഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിപറമ്പത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജനുവരി രണ്ടിന് വൈകീട്ട് 3:30 മുതൽ അബ്ബാസിയ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി.
നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ജയചന്ദ്രൻ കടമ്പനാട് നയിക്കുന്ന ‘മൺപാട്ട്’ പൊലിക നാടൻപാട്ട് കൂട്ടം കുവൈത്ത്, കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ നൃത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ, ഗാനമേള തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും.
