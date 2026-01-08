Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Jan 2026 7:48 AM IST
    8 Jan 2026 7:48 AM IST

    ക​ല​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ‘വി​ശ്വ​ക​ല’

    ക​ല​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ‘വി​ശ്വ​ക​ല’
    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​മ്പ​നാ​ടും പൊ​ലി​ക നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്

    കൂ​ട്ടം കു​വൈ​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘മ​ൺ​പാ​ട്ട്’

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ശ്വ​ക​ർ​മ്മ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഐ​ഡി​യ​ൽ ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്) 21ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘വി​ശ്വ​ക​ല’ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​നോ​ജ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യും ഐ.​എ​സ്.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ക്കു​റു​പ്പും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷ​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ള​ത്ത് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു വീ​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ, ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​തീ​ഷ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, ഐ.​എ​സ്.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ കെ.​ടി. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, അ​നി​ൽ ആ​റ്റു​വ, ബി​ജു നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​മ്പ​നാ​ടും പൊ​ലി​ക നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് കൂ​ട്ടം കു​വൈ​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘മ​ൺ​പാ​ട്ട്’, കു​വൈ​ത്തി​ലെ നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡാ​ൻ​സ്, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ര​ഞ്ജി​മ കെ.​ആ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജീ​ഷ് പി. ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​ശ്വ​ക​ല പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ​റ​മ്പ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

