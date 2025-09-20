Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    20 Sept 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 9:48 AM IST

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ഋ​ഷി​പ​ഞ്ച​മി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ഋ​ഷി​പ​ഞ്ച​മി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ശ്വ​ക​ർ​മ്മ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഐ​ഡി​യ​ൽ ക​രി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ (വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത്) കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഋ​ഷി​പ​ഞ്ച​മി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ബി​നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷ​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ള​ത്ത് ഋ​ഷി​പ​ഞ്ച​മി സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സ​ൻ​കീ​ർ​ത്ത് രാ​ജേ​ഷ് പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    പി.​എം.​നാ​യ​ർ, പു​ന​ർ​ജ​നി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സീ​ത ന​ടു​വീ​ട്ടി​ൽ, വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ, വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​തി​ൻ ജി.​മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി.​കെ.​സ​ജീ​വ്, ജോ​യ് ന​ന്ദ​നം, സ​ൻ​കീ​ർ​ത്ത് രാ​ജേ​ഷ്, ബി​ജു ആ​ചാ​രി, സ​രി​ത രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി. മി​നി കൃ​ഷ്ണ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിം​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ​റ​മ്പ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ ച​ന്ദ്രു പ​റ​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.വോ​യ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജീ​ഷ് പി. ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newsvoice kuwaitKuwait NewscelebratesRishi Panchami
    News Summary - Voice Kuwait celebrates Rishi Panchami
