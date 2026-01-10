Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 1:49 PM IST

    ​വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ് അ​നു​ശോ​ച​ന​വും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ​ദ​സ്സും

    ​വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ് അ​നു​ശോ​ച​ന​വും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ​ദ​സ്സും
    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ് അ​നു​ശോ​ച​ന​വും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ​ദ​സും കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക

    സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​ടി. സ​ലീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​ടി. സ​ലീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ​സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി, എം.​ആ​ർ. നാ​സ​ർ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം കെ.​കെ.​പി. ഉ​മ്മ​ർ​ക്കു​ട്ടി, ജി​ല്ല-​മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നി​ഷാ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ, നാ​സ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര, ഹം​സ ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി തൃ​ശൂ​ർ, ഖാ​ദ​ർ കൈ​ത​ക്കാ​ട്, മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, റാ​ഫി ആ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം അ​ഹ്സ​നി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:condolencesibrahim kunjukuwaitnewsgulf news malayalam
