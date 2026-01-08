Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:51 AM IST

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, വ്യ​വ​സാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത മി​ക​ച്ച ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത​നാ​യ സം​ഘാ​ട​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

