Madhyamam
    28 Sept 2025 12:13 AM IST
    28 Sept 2025 12:13 AM IST

    ആ​വേ​ശം ഉ​ണ​ർ​ത്തി ‘വി​ക്‌​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ'

    ആ​വേ​ശം ഉ​ണ​ർ​ത്തി ‘വി​ക്‌​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ
    'വി​ക്‌​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ' പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി 'വി​ക്‌​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ 2025' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് സാ​ൽ​മി​യ ബൊ​ളി​വാ​ർ​ഡ് പാ​ർ​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​രോ​ഗ്യ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി​യും സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​വ​ബോ​ധം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും സേ​വ​ന- രാ​ജ്യ​നി​ർ​മ്മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - 'Vixit Bharat Run' sparks excitement
    X