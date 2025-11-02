Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം; '​വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്തി​ന്’ തു​ട​ക്കം

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം; ​വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്തി​ന്’ തു​ട​ക്കം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി 'വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന് തു​ട​ക്കം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ 'വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്’ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ല, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​വാ​ട​മാ​യി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് മാ​പ്, എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​ൽ, അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ 'വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്’ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്തി​നെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര, സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടൂ​റി​സം, വി​നോ​ദ വ്യ​വ​സാ​യം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, സ്വ​കാ​ര്യ, പൊ​തു മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വി​സ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

