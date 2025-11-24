Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ഫീ​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:35 PM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ഫീ​സ് 10 ദീ​നാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​സ ഫീ​സ് നി​ര​ക്ക് കൂ​ടും
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ഫീ​സ് 10 ദീ​നാ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​സ ഫീ​സ് നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള എ​ൻ​ട്രി വി​സ​ക​ൾ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ, താ​മ​സ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ, അ​പേ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​മെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്തു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​സി​റ്റ്, ബി​സി​ന​സ് വി​സി​റ്റ്, ഫാ​മി​ലി വി​സി​റ്റ്, വൈ​ദ്യ ചി​കി​ൽ​സ വി​സി​റ്റ്, മ​ൾ​ടി​പ്പി​ൾ എ​ൻ​ട്രി, ടൂ​റി​സം വി​സി​റ്റ്, ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം ഫീ​സ് 10 ദീ​നാ​ർ ആ​യി ഉ​യ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. നി​ല​വി​ൽ വി​സി​റ്റ് വി​സ നി​ര​ക്ക് മൂ​ന്ന് ദീ​നാ​റാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ, ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും സ​മാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും, വാ​ണി​ജ്യ/ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട​ൽ, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ക്ക​ൽ, പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള എ​ൻ​റോ​ൾ​മെൻറ്, വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​നാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രാ​ർ ജോ​ലി, എ​ണ്ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് വി​സ നി​ര​ക്കി​ലും മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കും. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 10 ദീ​നാ​ർ ആ​യി ഫീ​സ് നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​രും.വി​വി​ധ വി​സ​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ര​ക്കി​ലി​ലും മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കും. പു​തി​യ നി​ര​ക്ക് ​അ​ടു​ത്ത​മാ​സം ആ​ദ്യ​വാ​രം മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwait
    News Summary - Visitor visa fee 10 dinars
    Similar News
    Next Story
    X