    24 Nov 2025 12:20 AM IST
    24 Nov 2025 12:21 PM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് ആ​ക്കാം
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്. ഇ​നി അ​ഞ്ച് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് ആ​ക്കാം. താ​മ​സ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 16 പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് മാ​റ്റം.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലേ​ക്കോ പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കോ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ വി​ഭാ​ഗം. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​സി​റ്റ് വി​സ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് ആ​ക്കാം. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ബി​രു​ദ​മോ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക യോ​ഗ്യ​ത​യോ ഇ​വ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ഇ​തി​ന് വേ​ണം.

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും സ​മാ​ന കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​ഭാ​ഗം. ഇ​വ​ർ​ക്കും താ​മ​സ വി​സ​ക്കാ​യി അ​നു​മ​തി നേ​ടാം. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​നോ ടൂ​റി​സം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നോ വി​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കും. ഇ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വ​ർ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി വി​സ​യി​ലെ​ത്തി താ​മ​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം താ​ല​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി രാ​ജ്യം വി​ട്ട​വ​ർ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്കും വി​സ അ​നു​മ​തി നേ​ടാം. മ​റ്റ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ദി ​റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന് അ​വ​രു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വി​സ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​ധി​ക കേ​സു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്.

    ഇ​ള​വു​ക​ൾ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്

    • സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ
    • ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ
    • കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    • വ​ർ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി വി​സ​യി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ​വ​ർ
    • മ​റ്റ് പ്ര​ത്യേ​ക കേ​സു​ക​ൾ
