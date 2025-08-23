Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:50 PM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല

    പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സു​ള്ള താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണിത്
    Symbolic image
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്' ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​അ​വാ​ദി. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സു​ള്ള താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണിത്.

    ​സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, അ​മി​ത ജോ​ലി​ഭാ​രം ത​ട​യു​ക, ല​ഭ്യ​മാ​യ ശേ​ഷി​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സു​ള്ള താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ലും പൗ​ര​ന്മാ​രി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

