Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    31 Dec 2025 2:06 PM IST
    Updated On
    31 Dec 2025 2:06 PM IST

    അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​സി​റ്റ് വി​സ; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​തം

    അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​സി​റ്റ് വി​സ; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​തം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​തം. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​സി​റ്റ് വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മ​സ്യ​ദ് അ​ൽ മു​തൈ​രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​ടും​ബം, ബി​സി​ന​സ്, ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 17,000 മു​ത​ൽ 20,000 വ​രെ വി​സി​റ്റ് വി​സ​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സീ​സ​ണ​നു​സ​രി​ച്ച് 25,000 ല​ധി​കം റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ഹ​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് വി​സ തു​ട​ങ്ങി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി റെ​സി​ഡ​ൻ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 85 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​വും ഇ​പ്പോ​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തി​നി​ടെ ന​വം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന പു​തി​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം റെ​സി​ഡ​ൻ​സി വി​സ​ക​ൾ ഒ​മ്പ​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും വി​സി​റ്റ് വി​സ​ക​ൾ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും ത​രം​തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് 15 വ​ർ​ഷം വ​രെ താ​മ​സാ​നു​മ​തി​യും കു​വൈ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ത്തു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    എ​ല്ലാ ജോ​ലി, വി​സി​റ്റ് വി​സ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​മാ​സം 10 ദി​നാ​ർ ഫീ​സ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സാ​ധു​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സാ​ധു​വാ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

