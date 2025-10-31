കുട്ടികളിൽ വൈജ്ഞാനിക വിരുന്നൊരുക്കി മസ്ജിദുൽ കബീർ സന്ദർശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റർ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് കീഴില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്റസകളിൽ ഒന്നായ അബ്ബാസിയ മദ്റസ വിദ്യാർഥികൾ മസ്ജിദുൽ കബീർ സന്ദർശിച്ചു. മസ്ജിദുൽ കബീർ ഗൈഡ് റീം അൽ ഗുനൈം കുട്ടികൾക്ക് മസ്ജിദിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. പള്ളിയിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഖുർആൻ പാരായണം, ബാങ്ക് വിളി എന്നിവ നടത്തി. കുട്ടികൾക്ക് മിമ്പറിൽ കയറാനും ഇമാമത്ത് പരിശീലിക്കാനും സന്ദർശനത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചു.
കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റർ കേന്ദ്ര എജുക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ അസീസ് നരക്കോട്, മദ്റസ പ്രധാനാധ്യാപകൻ സമീർ മദനി കൊച്ചി, അധ്യാപകരായ യാസിർ അൻസാരി, നൗഫൽ സ്വലാഹി കെ.കെ.ഐ.സി ഭാരവാഹികൾ, പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നാലു ബസുകളിലായി പുറപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളെ അധ്യാപികമാരായ സനിയ്യ, സീനത്ത്, സജീന, സൈനബ, അഫീന, റംല, സഫിയ, റഹീന എന്നിവർ നിയന്ത്രിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register