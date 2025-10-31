Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 9:12 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെന്റർ അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെന്റർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ അ​ബ്ബാ​സി​യ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ ഗൈ​ഡ് റീം ​അ​ൽ ഗു​നൈം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​ള്ളി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം, ബാ​ങ്ക് വി​ളി എ​ന്നിവ ന​ട​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മി​മ്പ​റി​ൽ ക​യ​റാ​നും ഇ​മാ​മ​ത്ത് പ​രി​ശീ​ലി​ക്കാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്ര എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്, മ​ദ്റ​സ പ്ര​ധാ​നാധ്യാ​പ​ക​ൻ സ​മീ​ർ മ​ദ​നി കൊ​ച്ചി, അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ യാ​സി​ർ അ​ൻ​സാ​രി, നൗ​ഫ​ൽ സ്വ​ലാ​ഹി കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ലു ബ​സു​ക​ളി​ലാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ സ​നി​യ്യ, സീ​ന​ത്ത്, സ​ജീ​ന, സൈ​ന​ബ, അ​ഫീ​ന, റം​ല, സ​ഫി​യ, റ​ഹീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Visit to Masjidul Kabir instills scientific curiosity in children
    Similar News
    Next Story
    X