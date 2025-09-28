Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘വി​സി​റ്റ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:50 PM IST

    ‘വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്' പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം; ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് കു​തി​പ്പി​ന് ഒരു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം; ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് കു​തി​പ്പി​ന് ഒരു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ കു​തി​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി കു​വൈ​ത്ത്. രാ​ജ്യം വൈ​കാ​തെ പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക, കു​ടും​ബ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നാ​യി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി


    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും സം​യോ​ജി​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന 'വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്' പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ന​വം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, റെ​സ്റ്റ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​തം, സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്, വി​നോ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സം ഭാ​വി പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ രാ​ജ്യം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ കു​തി​പ്പ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. 'വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്' കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി എ​ല്ലാ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. 2021 മു​ത​ൽ റി​യാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഓ​ഫീ​സ് സു​സ്ഥി​ര ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​നാ​യു​ള്ള യു.​എ​ൻ ടൂ​റി​സം റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മീ​ഷ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kuwait tourismKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Visit Kuwait' platform; Kuwait ready to jump into the tourism arena
    Similar News
    Next Story
    X