Madhyamam
    date_range 21 Oct 2025 10:46 AM IST
    ഇ​വ​ന്റ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​രു​ന്നു

    ഇ​വ​ന്റ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്' ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​രു​ന്നു
    മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ

    മു​തൈ​രി

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ല, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​കീ​കൃ​ത രൂ​പ​വു​മാ​യി ‘വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​രു​ന്നു.

    ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​കം, ക​ല, വി​നോ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തു​വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​ർ മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഇ​വ​ന്റ് ലൈ​സ​ൻ​സിം​ഗും അ​പേ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​വും വേ​ഗ​ത​യാ​ർ​ന്ന​തു​മാ​ക്കും.

    'വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്' വ​ഴി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഒ​രൊ​റ്റ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും.

    സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി കു​വൈ​ത്ത് വി​ഷ​ൻ 2035 ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​സ സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി ‘വി​സി​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത്’ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

