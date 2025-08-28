Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Aug 2025 11:17 AM IST
    28 Aug 2025 11:17 AM IST

    വി​സ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് 800–1000 ദീ​നാ​റി​ന്; നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    arrested gang
    പി​ടി​യി​ലാ​യ സം​ഘം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ൻ തു​ക വാ​ങ്ങി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​മ്പ​നി ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. മ​നു​ഷ്യ ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ട്.

    28 ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് 382 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ഓ​രോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യും 800 മു​ത​ൽ 1,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഡാ​റ്റ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 200 മു​ത​ൽ 250 ദീ​നാ​ർ വ​രെ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യ ക​ട​ത്തി​നെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

