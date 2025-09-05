Begin typing your search above and press return to search.
    5 Sept 2025 11:05 AM IST
    5 Sept 2025 11:05 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദാ​ര​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ​ർ​വ് കൈ​വ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വി​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ദാ​ര​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ വ​ര​വ് വ​ര്‍ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഗു​ണ​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല, സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​യി​ലും വ​ള​ര്‍ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​റു​മാ​സം വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ർ​ധ​ന ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ വാ​ട​ക നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കൂ​ട്ടു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ട​ക​യി​ൽ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് യൂ​നി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ അ​വാ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹ​വ​ല്ലി, സാ​ൽ​മി​യ പോ​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റി​യ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ വാ​ട​ക 280 ദീ​നാ​ര്‍ മു​ത​ൽ 330 ദീ​നാ​ര്‍ വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​വ​ന യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ 18 ശ​ത​മാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വ​ക്ക് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഉ​യ​രും.

