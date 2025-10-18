Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:42 PM IST

    വി​സ, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സേ​വ​നം; ബി.​എ​ൽ.​എ​സി​ന്​ വി​ല​ക്ക്​

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല
    വി​സ, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സേ​വ​നം; ബി.​എ​ൽ.​എ​സി​ന്​ വി​ല​ക്ക്​
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്, വി​സാ സേ​വ​ന​കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന ബി.​എ​ൽ.​എ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന് വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് വി​ല​ക്ക്. ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളും കേ​സു​ക​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ന​ട​ത്തു​ന്ന പു​തി​യ ക​രാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ബി.​എ​ൽ.​എ​സി​നെ​ വി​ല​ക്കി​യ​താ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഈ ​മാ​സം 10നാ​ണ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്​.

    ​ അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ലെ ക​രാ​റു​ക​ളെ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം യ​ഥാ​സ​മ​യം ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 19 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ൾ​ക്കുവേ​ണ്ടി പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്, വി​സാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബി.​എ​ൽ.​എ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലാ​ണ്.

    19 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 58 ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ ബി.​എ​ൽ.​എ​സി​ന്റെ​താ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്, വി​സ, അ​റ്റ​സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്പ​നി ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 17 ല​ക്ഷം അ​​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലാ​യി വി​സ, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്, കോ​ൺ​സു​ല​ർ, അ​റ്റ​സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ, ഇ ​ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്, ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പ​നം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പു​തി​യ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പു​തി​യ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ (GPSP 2.0) സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി, ഫ​ഹാ​ഹി​ൽ, ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖ്, ജ​ഹ്റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ല​ർ അ​പേ​ക്ഷ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പു​തി​യ പോ​ർ​ട്ട​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.



    പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ ഐ.​സി.​എ.​ഒ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ​ഴ​യ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​ർ പു​തി​യ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​പേ​ക്ഷാ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്ക​ണം, രേ​ഖ​ക​ൾ, ഫോ​ട്ടോ, ഒ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യും അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം. കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖ്, ജ​ഹ്‌​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കോ​ൺ​സു​ല​ർ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം.

