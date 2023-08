cancel camera_alt 1-റോ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്കം 2-വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന ഡ്രൈ​വ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​യാ​ൾ മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​നി​ടെ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ​ൺ​വേ ലൈ​നി​ൽ മു​ന്നി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​യാ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നി​ടെ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട​ത്. Show Full Article

Violence and disruption on the road-The driver is under arrest