Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്ക്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 1:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 1:22 PM IST

    ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം: ഒ.ഐ.സി.സി പ്രതിഷേധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം: ഒ.ഐ.സി.സി പ്രതിഷേധിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ട​ക​ര എം.​പി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ യൂ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ മ​ർ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ണ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. വ​ട​ക​ര ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​ജ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ നി​ര​ന്ത​രം വേ​ട്ട​യാ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ്. പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പാ​ളി മോ​ഷ​ണം പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ലു​ള്ള ജാ​ള്യ​ത മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCShafi ParambilKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Violence against MP Shafi Parambil: OICC protests
    Similar News
    Next Story
    X