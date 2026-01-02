Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; 22 ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ്

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; 22 ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 22 ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നി​ര​ക്കു​ക​ളും ഒ​പ്പി​ട്ട ക​രാ​റു​ക​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ലം​ഘ​ന​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലം​ഘ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി. ക​രാ​ർ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും ഇ​ൻ​വോ​യി​സ് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​ജ​ൻ​സി ഉ​ട​മ​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ഡി​മാ​ൻ​ഡ് കാ​ല​ത്ത് അ​നു​വ​ദ​നീ​യ പ​രി​ധി ക​വി​യു​ന്ന ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

