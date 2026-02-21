Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 21 Feb 2026 12:16 PM IST
    date_range 21 Feb 2026 12:16 PM IST

    ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം; സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ര്‍ന്ന് മൂ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം റ​ദ്ദാ​ക്കി.മ​റ്റൊ​രു ഫാ​ർ​മ​സി​യെ ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി.​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ അം​ഗീ​കൃ​ത ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഫാ​ർ​മ​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Kuwait NewsLicensespharmaciesviolation of rules
    News Summary - Violation of rules; Licenses of private pharmacies cancelled
