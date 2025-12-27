Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:49 AM IST

    നി​യ​മ ലം​ഘ​നം;15 സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി

    നി​യ​മ ലം​ഘ​നം;15 സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 15 സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. 1996ലെ ​ആ​രോ​ഗ്യ​നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​താ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്തി​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​സു​ക​ൾ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. ഔ​ഷ​ധ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും രോ​ഗി സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:kuwaitnewsviolation of rulesgulf news malayalam
    News Summary - Violation of rules; Licenses of 15 private pharmacies cancelled
