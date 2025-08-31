Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:04 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ചെ​യ​ർ​മാ​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ചെ​യ​ർ​മാ​നെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ഹ​ക​ര​ണ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. കേ​സി​ലെ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രും നി​യ​മ​ത്തി​ന​തീ​ത​ര​ല്ലെ​ന്നും അ​ൽ ഹു​വൈ​ല കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സു​താ​ര്യ​ത​യും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ട്ര​സ്റ്റാ​ണെ​ന്നും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    TAGS:chairmanDismissedKuwait Newsviolation of rules
    News Summary - Violation of rules; Chairman dismissed
