Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightച​ട്ട​ലം​ഘ​നം; 12...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:42 PM IST

    ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം; 12 വ്യ​വ​സാ​യി​ക പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം; 12 വ്യ​വ​സാ​യി​ക പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി 12 വ്യ​വ​സാ​യി​ക പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ക​രാ​ർ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഗു​രു​ത​ര ലം​ഘ​നം, നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത്, അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മാ​റ്റ​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ.

    പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സ​ബ്‌​ല​റ്റ് ചെ​യ്ത​തും അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി-​സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി. ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​രു മാ​സം സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:violationClosedindustrial
    News Summary - Violation of rules; 12 industrial plots closed
    Similar News
    Next Story
    X