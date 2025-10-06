Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Oct 2025 9:31 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 9:31 AM IST

    താ​മ​സ​വും തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം; ഈ ​വ​ർ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത് 28,000 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ

    താ​മ​സ​വും തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം; ഈ ​വ​ർ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത് 28,000 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സ​വും തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 28,000 ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യി സു​ര​ക്ഷാ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും താ​മ​സ​നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​വ​ർ, ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​വ​ർ, യാ​ച​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളോ സ്പോ​ൺ​സ​റോ വി​മാ​ന​ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​ല​വ് സ്പോ​ൺ​സ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും തു​ക അ​ട​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ യാ​ത്ര വി​ല​ക്കോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും. സാ​ധു​വാ​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടോ അ​ടി​യ​ന്ത​ര യാ​ത്രാ രേ​ഖ​യോ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ എം​ബ​സി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​മോ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സു​ക​ളോ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം എ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യാ​ത്രാ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എം​ബ​സി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത്.

