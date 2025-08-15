അഗ്നിസുരക്ഷ നിയമ ലംഘനം; ഫഹാഹീലിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫഹാഹീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ അഗ്നിശമന സേന നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ 53 സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിച്ചു. 120 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി. വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ മന്ത്രാലയം, വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി, എൻവയൺമെൻറ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി, കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. രാജ്യത്ത് അഗ്നിസുരക്ഷ നിയമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജനറൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് കർശന പരിശോധന തുടരുകയാണ്. കെട്ടിടങ്ങളിലും സഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശോധനകളിൽ നിരവധി സഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിയിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register