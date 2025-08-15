Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 11:48 AM IST

    അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം; ഫ​ഹാ​ഹീലി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം; ഫ​ഹാ​ഹീലി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ചു
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ അ​ഗ്‌​നി​ശ​മ​ന സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ​്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 53 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ചു. 120 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, എ​ൻ​വ​​യ​ൺ​മെൻറ് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:violationGulf NewsKuwait Newsestablishments closedFahaheelFire Safety Rules
    News Summary - Violation of fire safety rules; Establishments closed in Fahaheel
    Similar News
    Next Story
    X