Madhyamam
    Kuwait
    19 Aug 2025 10:15 AM IST
    19 Aug 2025 10:15 AM IST

    അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം; ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ 63 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടി

    സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​പാ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്യോ​സ​ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​പാ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ -2ൽ ​പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ലാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 63 വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളും ക​ട​ക​ളും പൂ​ട്ടാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. അ​ഗ്നി​സേ​ന​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത 92 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ തീ​പി​ടി​ത്തം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും ബ​ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

