അഗ്നി സുരക്ഷാ നിയമ ലംഘനം; ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ 63 സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സുരക്ഷ, അഗ്നി പ്രതിരോധ നിയമപാലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനറൽ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ -2ൽ പരിശോധിച്ചു. സഥാപനങ്ങൾ സുരക്ഷ, അഗ്നി പ്രതിരോധ നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണ് ലക്ഷ്യം. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങൾ സംഘം പരിശോധിച്ചു.
നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ 63 വ്യാവസായിക ഔട്ട്ലെറ്റുകളും കടകളും പൂട്ടാൻ അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടു. അഗ്നിസേനയുടെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്ത 92 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി.
വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം, പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി, കുവൈത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിശോധന.
രാജ്യത്ത് താപനില ഉയർന്നതോടെ തീപിടിത്തം വർധിക്കുന്നത് കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു പരിശോധന. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന സമാന പരിശോധനയിൽ നിരവധി സഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പരിശോധന തുടരുമെന്നും ബധപ്പെട്ട നിയമം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.
