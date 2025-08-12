Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:23 AM IST

    അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മലം​ഘ​നം; 28 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും
    അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മലം​ഘ​നം; 28 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജ​ഹ്‌​റ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗാ​മ​യി 28 വ്യാ​വ​സാ​യി​ക സ്ഥാപ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ട​ക​ളും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. കു​ടാ​തെ, ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട 46 സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ന​ൽ​കി.

    വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി, പ​രി​സ്ഥി​തി പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി, കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷാ, അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

